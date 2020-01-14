Прорив труби біля Ocean Plaza у Києві: роботу ТЦ призупинили

У Києві внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру «Ocean Plaza», роботу призупинено. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 07 год. 00 хв. 14 січня підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено. Аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання до споживачів подається по обвідних гілках тепломережі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 13 січня до ДСНС надійшла інформація, що у Голосіївському районі по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру «Ocean Plaza». Співробітниками ДСНС врятовано 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи з поруч стоячого тролейбусу та 6 осіб з першого поверху торгового центру).

Внаслідок події 7 осіб з термічними опіками кінцівок госпіталізовано до лікарні.