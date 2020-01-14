Ліквідацію пошкодження біля Оcean Plaza завершать за добу - Київтеплоенерго

Ліквідацію пошкодження біля торговельного центру Оcean Plaza завершать за одну добу.

Про це повідомляє Київтеплоенерго в Facebook.

"Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Оcean Plaza завершать за одну добу – вранці 15 січня", - йдеться у повідомленні.

У Київтеплоенерго нагадали, що пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину відбулося вчора о 20:19 через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель.

Ліквідація пошкодження біля торговельного центру Оcean Plaza / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Зазначається, що відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади Київтеплоенерго розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином, до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

Наразі на місці працюють три аварійно-відновлювальні бригади Київтеплоенерго і задіяна спецтехніка. У ході проведення ремонтних робіт буде замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу завдовжки 23м на проїжджій частині.

У Київтеплоенерго зазначили, що зварювальні роботи будуть завершені сьогодні опівночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині.

Також у комунальному підприємстві додали, що ТРЦ Ocean Plaza було збудовано з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж.

Як повідомлялося, у Києві 13 січня увечері через прорив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, що стояв поруч та опинився в паровій завісі.

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Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його. Людей евакуювали. Рятувальники винесли на руках з приміщення п'ятьох людей.

За інформацією служби 103, внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.