Разумков у День визволення Києва: Ця перемога дісталася українцям ціною великих втрат і страждань
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у День визволення Києва від фашистських загарбників наголосив, що ця перемога дісталася українцям ціною великих втрат і страждань, але принесла свободу та повернула киянам рідне місто.
Про це Разумков написав у Facebook.
“У цей день 1943 року столицю нашої держави - місто Київ - було звільнено від фашистських загарбників. Ця перемога дісталася ціною великих втрат і страждань, але вона принесла свободу та повернула киянам рідне місто. Пам’ятаємо і дякуємо!” - написав Голова Верховної Ради.
Як відомо, 6 листопада в Україні відзначають День визволення Києва від фашистських загарбників.