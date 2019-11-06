Разумков у День визволення Києва: Ця перемога дісталася українцям ціною великих втрат і страждань

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у День визволення Києва від фашистських загарбників наголосив, що ця перемога дісталася українцям ціною великих втрат і страждань, але принесла свободу та повернула киянам рідне місто.

Про це Разумков написав у Facebook.

“У цей день 1943 року столицю нашої держави - місто Київ - було звільнено від фашистських загарбників. Ця перемога дісталася ціною великих втрат і страждань, але вона принесла свободу та повернула киянам рідне місто. Пам’ятаємо і дякуємо!” - написав Голова Верховної Ради.

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Як відомо, 6 листопада в Україні відзначають День визволення Києва від фашистських загарбників.