Сьогодні Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

День встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у листопаді 2001 року.

Як зазначається в резолюції, людство завжди рахувало військові втрати за кількістю вбитих і поранених солдатів і мирних жителів, зруйнованих міст та інфраструктури, а довкілля залишалася тихою і непомітною жертвою війни. Для перемоги у війні засипалися колодязі, спалювалися посіви, вщент вирубувалися ліси, знищувалися угіддя і вирізувалась худоба.

Крім того, Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) виявила, що за останні 60 років, принаймні, 40 відсотків усіх внутрішніх конфліктів були пов’язані з експлуатацією природних ресурсів, будь то цінні ресурси, такі як деревина, алмази, золото і нафта, або дефіцитні ресурси, такі як родючі землі та вода. Було також встановлено, що конфлікти, пов’язані з природними ресурсами, в два рази частіше за інших схильні до рецидиву.

ООН надає великого значення тому, щоб діяльність в області охорони навколишнього середовища ставала частиною зусиль із запобігання конфліктам, стратегій з підтримання миру – тому що не може бути міцного і стійкого миру там, де природні ресурси, що забезпечують належний життєвий рівень і адекватне функціонування екосистем, пошкоджені або зруйновані.

27 травня 2016 року учасники програми Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища прийняли резолюцію, що визнає роль здорових екосистем і регульованих стійким чином ресурсів в зниженні ризику виникнення збройних конфліктів.

У ній також знайшла підтвердження тверда прихильність повному здійсненню цілей в галузі сталого розвитку, перерахованих в резолюції 70/1 Генеральної Асамблеї під назвою «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року».