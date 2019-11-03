Вирубка лісів шкодить екології у 6 разів більше, ніж вважалося раніше - The Guardian

За даними австралійських науковців, викиди парникових газів, що стаються під час вирубування тропічних лісів, шкодять екології у 6 разів більше, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє The Guardian .

"Згідно з результатами нового дослідження, шкода від викидів парникових газів, спричинених вирубуванням тропічних лісів у всьому світі, недооцінюється у шість разів", - йдеться у повідомленні. Вчені Квінслендського університету проаналізували кількість викидів парникових газів, спричинених вирубуванням лісів протягом 2000-2013 років, у результаті чого виявилося, що попередні дослідження применшували шкоду екосистемі від такої діяльності людей на 6,53 мільярда тонн викидів, тобто у шість разів.

Один із авторів дослідження Шон Максвелл заявив, що науковці також врахували обсяги вуглекислого газу, який могли б поглинути вирубані ліси протягом 13 років. Також учені підкреслили, що вони не аналізували вирубку нетропічних лісів. Співавтор дослідження Джеймс Уотсон з університету Квінсленда зазначив, що "це часова бомба з вуглекислого газу, і політики повинні вирішити цю проблему".