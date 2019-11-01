Чернігів залучить 1,5 мільйона євро кредиту на реконструкцію очисних споруд

На сесії Чернігівської міської ради депутати схвалили рішення щодо залучення 1,5 млн євро кредиту Інвестиційного фонду НЕФКО та гранту Інвестиційної платформи сусідства (NIP) на реконструкцію каналізаційних очисних споруд.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"На 46-ій сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання депутати 30 голосами "за" підтримали рішення "Про схвалення залучення Чернігівською міською радою кредиту в рамках Інвестиційного фонду НЕФКО та гранту в рамках Інвестиційної платформи сусідства (NIP)". Отримані кошти буде направлено на перший етап реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Чернігова", - йдеться у повідомленні.

Кредит під 6% річних надаватиметься міській раді на умовах співфінансування не менш ніж 10% від загальної вартості проєкту. Сума кредиту - 1,5 млн євро, інвестиційного гранту - до 300 тис. євро. Термін погашення - до 10 років.

Перший етап робіт на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова полягатиме в реконструкції системи подачі повітря в аеротенки, що дозволить оптимізувати виробничий процес та зменшити витрати електроенергії. Результатом реалізації проєкту має стати скорочення споживання електроенергії на 40%.

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За інформацією КП "Чернігівводоканал", каналізаційні споруди міста працюють вже шостий десяток років і є вкрай зношеними. Під впливом часу відбулося руйнування залізобетонних конструкцій споруд, майданчики обслуговування знаходяться в аварійному стані. Технологічне обладнання давно відпрацювало свій термін експлуатації, є технічно застарілим та енергоємним. Наслідки аварії на каналізації міста можуть бути критичними для екологічного стану басейну річки Десна.

З метою віднайти кошти для реконструкції споруд у листопаді 2018 року Чернігівводоканал подав заявку на участь у проєкті НЕФКО, спрямованому на надання інвестицій на природоохоронні та енергоефективні заходи на муніципальних об’єктах водопостачання та каналізаційних спорудах. Днями, 28 жовтня, Чернігівська міськрада отримала повідомлення про затвердження кредиту Інвестиційного Фонду НЕФКО та отримання гранту Інвестиційної платформи сусідства (NIP).