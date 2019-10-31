На Херсонщині за кредит ЄБРР планують будувати місцеві дороги і мостоперехід

За рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), в рамках підписаного на інвестфорумі в Маріуполі Меморандуму щодо програми фінансування регіональних доріг, Херсонська ОДА планує добудувати мостоперехід-довгобуд в обласному центрі та місцеві дороги в регіоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на зустрічі зі ЗМІ та громадськістю, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«У цій транспортній інфраструктурі, в тому числі, буде добудова мостопереходу у Херсоні», - зазначив Гусєв.

За його словами, йдеться про можливість отримання 25 млн євро кредиту під місцеві гарантії; відповідну попередню угоду було підписано під час Першого інвестиційного форуму «RE:think Invest in Ukraine» у Маріуполі.

«Це була попередня угода фінансування з боку ЄБРР доріг і транспортної інфраструктури, і ми говоримо зараз з ЄБРР, що у цій транспортній інфраструктурі, в тому числі, буде добудова мостопереходу у Херсоні… Знову ж таки, це на виконання тієї угоди, яку підписав Прем’єр-міністр, і ми зараз будемо працювати з обласними депутатами для того, щоб ці місцеві гарантії були встановленим порядком розглянуті», - зазначив голова ОДА.

Відсотки, за якими ЄБРР надає фінансування для будівництва транспортної інфраструктури в Україні, є мінімальними, каже Гусєв.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Міжнародного інвестфоруму RE: think. Invest in Ukraine та віцепрезидент ЄБРР Алан Пію підписали Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Почати планують із відновлення місцевих доріг Херсонської області.