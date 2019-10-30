Цьогоріч на дорогах Чернігівщини з держбюджету освоїли на 45 мільйонів більше

На ремонтах і будівництві доріг Чернігівщини освоєно 341 млн грн коштів державного бюджету, що на 45 млн грн більше, ніж на таку ж дату торік.

Порівняльні цифри кореспонденту Укрінформу надали в управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА.

"У 2018 році на будівництво доріг кошти взагалі не виділялись. А в цьому році в місті Семенівка за 2,2 млн грн із держбюджету побудували ділянку нової дороги площею 3 тисячі квадратних метрів", - сказав, зокрема, заступник начальника управління Валерій Ключник.

За інформацією департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, на проведення середнього ремонту доріг загального користування місцевого значення протяжністю понад 41,5 км на сьогодні витрачено майже 167 млн грн (торік було 149 млн). На дороги в населених пунктах пішло майже 46 млн (+ 8 млн грн), на капремонти - 15,7 млн (+ 5 млн грн). На ліквідації ямковості та інших деформацій на покритті доріг загального користування місцевого значення освоєно 110 млн грн, що на 12 млн більше, ніж на таку ж дату торік.

Видатки місцевих бюджетів на дорожні потреби теж нині зросли і склали 647 тис. грн проти минулорічних 500 тис. грн.

Читайте також: Гончарук і віцепрезидент ЄБРР підписали меморандум про кредити на ремонт доріг

В УКБ зазначають, що частина робіт виконана пневмо-струменевим методом ремонту дорожнього покриття. Ця технологія зарекомендувала себе як найбільш продуктивна для оперативної ліквідації ямковості доріг.