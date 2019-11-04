У Києві завершилася акція пам'яті Гандзюк

У столиці завершилася акція "Рік без Каті", організована в річницю смерті активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід відбувався під Офісом Президента, після цього учасники рушили колоною до будівлі МВС, де запалили фаєри.

Раніше під ОП організатори акції розмістили об'ємний напис "Мовчання вбиває".

Як повідомлялося, 4 листопада акція пам'яті Катерини Гандзюк проходить більш як у 40 містах України та всього світу.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної та міської рад. У 2016 році її призначили радником міського голови Херсона та в.о. керуючої справами виконавчого комітету міськради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла.

Напад стався після резонансного поста у Facebook, у якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, що діє у відносинах між Національною поліцією і мерією Херсона. В результаті чиновник управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Активістка також відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

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Після нападу Катерина Гандзюк три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті вона записала відеозвернення, в якому розповіла, що 40 українських активістів зазнали нападів, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.