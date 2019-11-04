“Рік без Каті”: на Банковій - акція пам’яті Гандзюк

У Києві стартувала акція "Рік без Каті" у річницю смерті активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід проходить під Офісом Президента України, наразі до акції долучились понад 500 осіб, люди продовжують прибувати.

На акції також чергують правоохоронці, присутні представники поліції діалогу.

Всеукраїнська акція “Рік без Каті” / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомлялось, 4 листопада акція пам'яті Катерини Гандзюк пройде у понад 40 містах України та всього світу.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радником Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

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Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонською мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонською поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Катерина Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів піддалися нападам, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.