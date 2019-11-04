У роковини смерті Гандзюк омбудсмен звернулася до ЗМІ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк закликала представників ЗМІ та громадянське суспільство діяти спільно задля припинення безкарності за злочини проти активістів та правозахисників.

Про це Денісова написала у Facebook.

“Закликаю представників ЗМІ та громадянське суспільство діяти спільно задля припинення безкарності за злочини проти активістів та правозахисників. Головне – не зупиняти боротьбу за справедливість та бути впевненими, що винні у таких злочинах обов’язково будуть покарані”, - написала омбудсмен.

Вона також принесла глибокі співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк.

“Поки рідні, друзі та небайдужі люди вимагають від правоохоронців покарання винних, замовники цього цинічного нападу й досі перебувають на свободі. На жаль, таких випадків в Україні сотні, і з кожним роком їх кількість зростає”, - написала Денісова.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 листопада, роковини смерті Катерини Гандзюк - української громадської активістки та правозахисниці.