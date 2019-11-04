США вимагають правосуддя для Гандзюк та її родини - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор закликав до здійснення правосуддя у справі загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це він заявив у відеозверненні у роковини її смерті.

“Сьогодні ми із сумом згадуємо Катерину Гандзюк, яка померла рік тому в цей день. Вона була справжньою жінкою великої відваги. Вона присвятила своє життя Україні, пожертвувала собою заради країни. Ми вимагаємо правосуддя для Катерини та її родини. Ми пам’ятаємо Катерину та працюватимемо заради того, аби Україна стала саме тією країною, заради якої вона поклала своє життя”, - заявив Тейлор.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 листопада, роковини смерті Катерини Гандзюк - української громадської активістки та правозахисниці. Акція пам'яті Гандзюк "Рік без Каті" пройде у більш як 40 містах України і світу.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радником Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонської мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонської поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів піддалися нападам, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.