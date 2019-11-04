Мати Катерини Гандзюк розповіла, якими були її останні слова

Мати загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк Надія повідомила, що саме сказала її донька незадовго до того, як померла.

Про це вона розповіла на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли вона помирала, останні слова, які вона сказала, коли прощалася з Гандзюком (батьком — ред.), були такі: “Я їх недооцінила, а вони мене переоцінили”. Коли він прийшов зранку до лікарні, в 8:40 Катя вже померла”, - зазначила Надія Гандзюк.

Мати загиблої також повідомила, що у день нападу на Катерину, коли вона йшла на роботу, у будинку були відключені і ліфт, і світло, а також була відсутня вода.

“У день вбивства Каті, коли вона йшла на роботу, в домі був відключений ліфт, відключене світло і не було води. І коли Катю облили кислотою, то жіночки, які працювали в невеликому магазині десь метрів 10 від місця злочину, обливали її газованою водою, змивали цю кислоту. Я досі не можу виходити на балкон, на якому лежить рюкзак Каті, а він прийняв значну долю тієї кислоти, зараз це купа чорного скислого бруду. Катя померла б на місці, якби не той рюкзак. А вона ще мужньо боролася, бо було сильне бажання жити”, - сказала вона.

Водночас Надія Гандзюк висловила сумнів, що відключення ліфту, води і світла було випадковим.

“Ви думаєте, що відключили воду, світло і ліфт — і вона з сьомого поверху спускалася, і ці особи дивилися на неї у віконце, як вона спускалася і стояли на сходинках, чекали її - то це не влада зробила, а наше ОСББ відключило? Я сумніваюся, дуже сумніваюся”, - наголосила вона.

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Як повідомлялося, Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації нападу на Гандзюк. Проти ночі на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовне нанесення тілесних ушкоджень".

За даними слідства, підозрюваними співорганізаторами злочину є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником - Мангер.

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Також у травні тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що працівники херсонської Нацполіції могли допомогти підозрюваному в організації нападу на Гандзюк Левіну втекти за кордон.