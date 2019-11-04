Мати Катерини Гандзюк незадоволена ходом розслідування

Мати херсонської активістки Катерини Гандзюк Надія у річницю загибелі доньки висловила незадоволення розслідуванням її справи.

Про це вона заявила на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“... Луценко (ексгенпрокурор — ред.) на третій день перебування Каті в Києві прийшов і особисто з нею розмовляв. І вона мені подзвонила і сказала: “Мама, мені здається, що можна повірити Луценку”. Я зраділа за неї, але, як виявилося, він просто балабол, по-іншому не можна сказати”, - сказала Надія Гандзюк.

Зокрема, мати загиблої активістки повідомила, що раніше було обговорення підписання угоди з прокуратурою, що їх просили цього не робити активісти, і вони самі не хотіли, і їх з батьком Катерини вмовляли щодо цього.

"І як тільки ми підписали цю угоду — Павловського відпустили через тиждень, бо бачите він хворий! ... І всі прокурори кажуть, що він хворий. Активісти пішли, перевірили, а його там і близько немає, де він хворий. Завтра знову буде суд над Павловським, на який він знову не з'явиться”, - зазначила вона.

Мати активістки додала, що “ті депутати (Херсонської облради — ред.), якщо з ними окремо розмовляєш, то всі вони нібито підтримують Катю”.

“Але досі у жодного з них немає сміливості висловити недовіру Мангеру", - наголосила вона.

Мати активістки запевнила, що робитиме все від себе залежне, щоб причетні до нападу на її доньку були покарані.

“Друзі Каті, і всі громадські організації, які борються в нашій країні за справедливість, - мені здається, вони на вірному шляху. І я відсьогодні даю вам клятвенне слово, що я все зроблю від себе залежне, щоб всі бандити, які були причетні, які чули і не сказали, які бачили і не повідомили, які стерли всі докази, - щоб вони понесли заслужене покарання”, - сказала вона.

Як повідомлялося, Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

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11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації нападу на Гандзюк. Проти ночі на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовне нанесення тілесних ушкоджень".

За даними слідства, підозрюваними співорганізаторами злочину є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником - Мангер.

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

У травні тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що працівники херсонської Нацполіції могли допомогти підозрюваному в організації нападу на Гандзюк Левіну втекти за кордон.