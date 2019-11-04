Матері Гандзюк передали посмертну нагороду доньки Ukrainian ID Awards

Матері херсонської активістки Катерини Гандзюк Надії передали нагороду Ukrainian ID Awards, якою посмертно нагородили її доньку у червні 2019 року.

Церемонія передачі пройшла у понеділок у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дякую Вам, пані Надія, за вашу силу і вашу волю. Знайте, що її подвиг, її вчинок цінують люди. Я хочу вам від імені громадянського суспільства передати нагороду, яка адресована вашій доньці, в її пам'ять”, - сказала президент Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.

Вона висловила переконання, що попередня влада не пройшла тест під назвою “Катерина Гандзюк”, і розкриття цієї справи буде лакмусом для нової влади.

“Хай вона, ця нагорода, нагадує вам і вашому чоловіку, тату Каті Гандзюк, що цей подвиг люди не забувають, і Катя вже стала частиною героїчної історії нашої країни”, - зазначила Заболотна.

Під час передачі нагороди матері Катерини Гандзюк раптово впала табличка з іменем загиблої активістки.

Надія Гандзюк подякувала за високу нагороду, якою удостоїли її доньку.

“Дякую Вам, я дуже вдячна вам за високу оцінку діяльності моєї дитини. Це символ нескореності”, - зазначила Гандзюк.

Як повідомлялося, у червні 2019 року херсонська активістка Катерина Гандзюк посмертно стала лауреатом міжнародної премії Ukrainian ID Awards за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність.

Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації нападу на Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовне нанесення тілесних ушкоджень".

За даними слідства, підозрюваними співорганізаторами злочину є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником - Мангер.

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Також у травні тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що працівники херсонської поліції могли допомогти підозрюваному в організації нападу на Гандзюк Левіну втекти за кордон.