Зеленський обіцяє, що всі замовники вбивства Гандзюк будуть знайдені й покарані

Президент Володимир Зеленський у роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк пообіцяв, що всіх замовників убивства активістки буде знайдено і покарано.

Про це Президент написав у Facebook.

"Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю", - написав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 листопада, роковини смерті Катерини Гандзюк - української громадської активістки та правозахисниці.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радником Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонською мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонською поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

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Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів піддалися нападам, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.