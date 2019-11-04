Під Офісом Президента встановили напис

Під Офісом Президента встановили напис "Мовчання вбиває"

Укрінформ
Під Офісом Президента України учасники акції "Рік без Каті" встановили об'ємний напис "Мовчання вбиває".

Про повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дякую вам, що ви прийшли сюди - вшанувати пам'ять Каті. Я дякую вам, що ви прийшли сказати своє слово за десятки інших громадських активістів - вбитих, побитих, замордованих, закатованих. Я думаю, Катя пишалась би вами", - виступив батько вбитої активістки Віктор Гандзюк.

Наразі організатори акції демонструють фільм-хронологію справи Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, у Києві стартувала акція "Рік без Каті" у річницю смерті активістки Катерини Гандзюк.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радником Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

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Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонською мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонською поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Катерина Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів піддалися нападам, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.

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