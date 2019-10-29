Киян запевняють, що радіаційну аварію в обсерваторії повністю ліквідували

Радіаційну аварію в лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України у місті Києві повністю ліквідували.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління Зоною відчуження."

"Фахівцями Київського спецкомбінату Об’єднання "Радон" у чіткій взаємодії з підрозділами ДСНС України та Національної поліції було оперативно ліквідовано радіаційну аварію в лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

За допомогою спеціалізованого обладнання було виявлено та вилучено два покинуті джерела іонізуючого випромінювання невідомого походження.

Ці джерела було поміщено у захисні контейнери відповідного типу та перевезено на тимчасове зберігання на пункт зберігання радіоактивних відходів.

В подальшому ці джерела будуть направлені для проведення лабораторних досліджень з визначення точного нуклідного складу та встановлення можливих власників.

Після ліквідації аварії фахівцями "Радону" було проведено обстеження прилеглої території місця події та встановлено, що загрози для персоналу об’єкту та навколишнього природного середовища немає.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявила про підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України. За переконанням голови Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Григорія Плачкова, підвищення фону жодним чином не пов'язане з експлуатацією дослідницького ядерного реактора НАН України, він розташований в іншому приміщенні. Загрози для мешканців міста та навколишнього середовища немає, заявив чиновник.

Фото: Facebook Державного агентства України з управління зоною відчуження