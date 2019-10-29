Киян заспокоюють, що витік радіації в обсерваторії ДСНС не становить загрози

Підвищення радіаційного фону в столичній обсерваторії ДСНС не пов'язане з експлуатацією дослідницького ядерного реактора НАН України, а також не потребує евакуації населення.

Про це написав у Facebook голова Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Григорій Плачков.

"З приводу підвищеного радіаційного фону в будівлі фізико-хімічної лабораторії Центральної геофізичної обсерваторії на проспекті Науки, 39, у Києві. Підвищення фону жодним чином не пов'язане з експлуатацією дослідницького ядерного реактора НАН України, він розташований в іншому приміщенні. Загрози для мешканців міста та навколишнього середовища немає", - написав Плачков.

Він наголосив, що підвищення рівня зафіксоване в окремій кімнаті, евакуювати населення не потрібно.

На місці у складі комісії працює північна інспекція Держатомрегулювання, а також фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, які проводять необхідні вимірювання та збирають дані для аналізу ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявила про підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України.