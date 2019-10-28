У столичній обсерваторії ДСНС виявили перевищений рівень радіації

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України.

Про це повідомляє ДСНС України.

“28 жовтня 2019 року за повідомленням працівників гідрометеорологічної служби ДСНС України, під час перевірки замірів радіаційного фону, виявлено підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України, яка розташована за адресою м. Київ проспект Науки, 39”, - йдеться у повідомленні.

28 жовтня 2019 року о 13:20 особовим складом частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України в ході проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії. Перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає. Загрози персоналу об’єкту та навколишньому середовищу немає, стверджують у ДСНС.

На 29 жовтня 2019 року заплановано засідання комісії ТЕБ та НС по даному питанню з залученням представників Державної корпорації Українське державне об’єднання “Радон” з метою подальшої утилізації забруднених фрагментів будівлі.

Ситуація перебуває на контролі ДСНС України.