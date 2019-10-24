У 500 разів понад норму: назвали причину радіаційного забруднення на Одещині

Знайдені тиждень тому в місті Южне небезпечні предмети, що випромінюють дозу радіації у 500 разів вищу за допустиму норму, є частиною обладнання для фотофіксації з вертольотів, що працювали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Южненської міськради Одеської області.

"Спеціалісти держоб’єднання «Радон» провели підготовчу роботу для вивезення й подальшої утилізації небезпечних предметів. За версією комісії з надзвичайних ситуацій, це обладнання для фотофіксації з гелікоптерів, що працювали в зоні відчуження (Чорнобильської АЕС - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до процесу утилізації долучились також южненські комунальники. На комунальному підприємстві «ЮТКЕ» виготовлені спеціальні короби для транспортування небезпечного вантажу.

За словами голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дмитра Любивого, небезпечне обладнання захоронять на території спецполігона біля населеного пункту Знам’янка Одеської області.

У міськраді уточнили, що знайдено обладнання в одному з герметичних ангарів виробничого приміщення ДП «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес».

Як повідомлялося, поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба СБУ