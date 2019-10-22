У Києві відкриють музей історії Труханового острова

У столиці облаштують музейну експозицію історії Труханового острова із супутньою інфраструктурою.

До реалізації проєкту залучать інвесторів, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

"За попередньою інформацією, об’єкт інвестування включатиме приміщення музейної експозиції, інвентарну та вбиральні", - йдеться у повідомленні.

У музейній експозиції історії Труханового острова буде представлено різні періоди історії: дореволюційний, передвоєнний та сучасний. Музейна експозиція буде сформована з фотографій, знайдених артефактів та картографічних джерел, що розповідатимуть реальні цікаві історії, пов’язані з островом.

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Музей розташовуватиметься на Трухановому острові у Дніпровському районі на площі орієнтовно 0,07 га, що є частиною території, закріпленої за Центральним парком культури і відпочинку Києва.