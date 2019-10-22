У вінницькому музеї обіцяють зустріч з Мавкою і трипільським жерцем

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 31 жовтня відбудеться нічна екскурсія "Музей таємниць. Міфи, вірування, традиції", що запропонує інтерактивну програму з елементами театралізації.

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

"Людина захоплюється навколишнім світом, однак її, як і тисячі років тому, лякає та приваблює незвідане. Тож вирушаємо на зустріч таємничому. В залах природи разом з міфічною Мавкою ви зможете поблукати уявними стежками чарівного лісу, почути легенди про кохання, вірність і розлуку, познайомитись з цілющими властивостями рослин та надприродними можливостями тварин, якими їх наділила людська уява", - йдеться в повідомленні.

У залах археології відвідувачам обіцяють зустріч із трипільським жерцем. Той розповість, чого боялися люди минулих часів, як намагалися захистити себе від примх долі та природи, й дасть відповідь на запитання: "Палеолітичні фетиші і тотеми, культові речі трипільців, амулети сарматської жриці... що сильніше у боротьбі з давнім злом?".

Крім того, учасникам екскурсії запропонують спробувати прочитати послання з глибин віків на килимах, рушниках, сорочках, посуді. А про міфологічних персонажів – мешканців українського села та його околиць – можна буде дізнаєтеся з серії офортів художниці Маргарити Журунової.

Також програмою передбачено відвідування виставки "Традиції весілля на Поділлі", на якій справжня українська сваха повідає, як розпізнати знаки долі, вдало одружитися та бути щасливим у шлюбі. А дівчатам на виданні та парубкам запропонують приміряти "чарівного весільного кожуха".

Для участі в екскурсії обов'язково потрібно попередньо зареєструватися. Інтерактивні мандрівки музеєм триватимуть із 19 години до півночі й відбуватимуться щопівгодини. Щоб потрапити на них, потрібно буде придбати вхідний квиток: вартість дорослого – 30 гривень (із урахуванням екскурсійного обслуговування та фотографування), дитячого та студентського – 20 гривень.