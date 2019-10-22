"Гарбузова ніч" у Меджибожі: екскурсії до підземель, лицарі та "Гарбузілла"

На території Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" 26 жовтня вчетверте влаштують "Гарбузову ніч".

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

"Містична Меджибізька фортеця та її таємниці – у великій програмі на сцені під осіннім небом, серед моторошних експонатів та у підземеллях. У програмі "Гарбузової ночі" – все найкраще з сезону 2019 року та нові атракції", - йдеться в повідомленні.

На відвідувачів чекають гарбузові традиції Поділля, лицарський майстер-клас від команди фестивалю "Епоха героїв", відкритий турнір для всі охочих за титули Чорного лицаря й Таємничої пані Меджибізької фортеці, екскурсії до палацових підземель та Музею Адама Чорторийського (на честь 200-річчя закладу), містичиний аквагрим та розваги від "Дитячої планети", замкова кухня.

Крім того, в межах заходу оберуть найкращі гарбузовий ліхтар і гарбузову ікебану, а також титулують найбільший гарбуз під час конкурсу "Гарбузілла-2019".