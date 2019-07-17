Уряд передав у користування ПЦУ приміщення в центрі столиці

Уряд готовий у межах своїх можливостей і повноважень всебічно сприяти процесу становлення Православної церкви України, який триває зараз.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм, повідомляє сайт КМУ.

«Православна церква України тепер має можливість для своєї діяльності – не тільки в храмах, а й в адміністративній будівлі. Зараз іде процес становлення церкви, тож уряд прийняв рішення передати приміщення. Треба з боку держави і далі допомагати», - сказав Гройсман.

Гройсман провів зустріч з Митрополитом Епіфанієм/Фото: kmu.gov.ua

У свою чергу митрополит Епіфаній зазначив, що рішення уряду і справді історичне для ПЦУ.

«Це засвідчує, що Ви – людина слова. Ми маємо довгі і партнерські стосунки між державою і Церквою. За останній час зроблено багато добрих справ. Ви завжди відгукуєтеся, коли ми звертаємося за допомогою. Ви вирішуєте ті питання, які постають не тільки перед нашою церквою, а й перед державою в цілому», – сказав голова ПЦУ.

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Зустріч глави уряду з предстоятелем ПЦУ відбулася з нагоди передачі у користування церкві приміщення в центрі столиці. За планом, воно стане адміністративною будівлею. Рішення було ухвалене сьогодні, 17 липня, під час засідання уряду.