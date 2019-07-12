УПЦ КП хоче через суд залишити собі Михайлівський Золотоверхий

Ліквідована УПЦ КП просить суд заборонити передачу в користування Михайлівського Золотоверхого монастиря

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

"До Окружного адміністративного суду надійшло клопотання від Київської патріархії УПЦ КП про забезпечення позову, де позивач, зокрема, просить суд заборонити Київраді та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам деяких об’єктів нерухомого майна, якими наразі користується позивач. Зокрема, позивач просить суд заборонити Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації вчиняти будь-якій дії щодо припинення користування позивачем будинками Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церквою Успіння Богородиці Пирогощої”, - йдеться в повідомленні.

Також позивач просить заборонити Київраді та КМДА “вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім Київської патріархії УПЦ КП, зазначених об’єктів нерухомого майна".

Крім того, УПЦ КП просить суд заборонити проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей в Єдиному держреєстрі, зокрема, скасовувати реєстраційні дії та записи стосовно таких релігійних організацій, як: «Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату», Свято-Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир м.Києва УПЦ КП, Видубицький чоловічий монастир Київської єпархії УПЦ КП, релігійна громада парафії Святого рівноапостольного великого князя Володимира Київської єпархії УПЦ КП в Шевченківському районі Києва.

Зараз суд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.