Митрополит ПЦУ заявляє про спроби МП "віджати" головний храм Вінниці

Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявляє про спроби Московського патріархату повернути собі головний храм Вінниці – Спасо-Преображенський кафедральний собор, громада якого перейшла до ПЦУ.

Про це йдеться у його зверненні, опублікованому на сайті Вінницько-Барської Єпархії ПЦУ.

“В грудні минулого року громада Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Вінниці приєдналася до Православної Церкви України. Це було добровільне рішення, яке підтримала більшість соборного духовенства і вірян”, - наголосив митрополит.

Водночас він стверджує, що “з самого початку активісти з Московського патріархату не полишають спроб захопити Преображеський собор. Декілька разів вони збиралися біля могили митрополита Макарія для молитви, але кожного разу це було більше схоже не на молитву, а на акцію протесту. Людям, які приходили до храму, роздавали плакати, як на політичних заходах. Нещодавно на сайті Вінницької єпархії УПЦ Московського патріархату з’явилося повідомлення про те, що активісти щонеділі будуть звершувати біля собору молебні і акафісти. Це ще один крок, який робить Московський патріархат в цілому по Україні і зокрема у Вінниці, щоби дестабілізувати релігійну ситуацію. Це ще один прояв гібридної війни, яка ведеться проти України на усіх фронтах, у тому числі на релігійному», - заявив владика Симеон.

Владика зазначає, що у Вінниці є понад тридцять храмів Московського патріархату, і «зазіхання на Преображенський собор є нічим іншим, як усвідомленою провокацією». Він закликав керівництво, духовенство, і вірян Вінницької єпархії УПЦ, а також Московський патріархат “задля миру та спокою не робити вчинків, наслідки від яких можуть бути непоправними”.

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Також митрополит Симеон зазначив, що “у нашому соборі звучатиме українська мова. І Отче наш ми будемо промовляти українською. Ми будемо молитися за Богом бережену Україну нашу, за владу, військо і народ її, за воїнів, які загинули і тих, які сьогодні захищають цілісність і незалежність нашої Держави. У нашому соборі не буде проповіді “руського міра”, а буде слово про Христа і Його вчення. В нашому соборі ніхто і нікого не буде називати розкольником. Бо ми всі – православні українці – брати і сестри у Христі!”.

Він також закликав усіх вірян Православної Церкви України стати на захист українського Спасо-Преображенського собору.

Фото: ПЦУ