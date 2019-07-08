Парафія у Крутах із третьої спроби перейшла до ПЦУ

Релігійна громада легендарного села Крути Ніжинського району Чернігівщини з третьої спроби перейшла до Православної церкви України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ніжинський священник Сергій Чутченко.

"Певний час свої пости про Крути я підписував тегом "Бій під Крутами", а потім "Крути ПЦУ". Так от, для Крут і крутян, і для ПЦУ загалом, сьогодні історична подія: релігійна громада села долучається до Українського православ’я, релігійна громада села не хоче належати до церкви, центр якої знаходиться в країні-агресорі. Тому Крути - це ПЦУ! З певного промислу Божого крутянам довелося це доводити тричі", - йдеться у пості.

Фото: nezhatin.com.ua

За словами священнослужителя, невелика частина громади залишилася в УПЦ МП. Тому бій, вважає він, ще не закінчився.

Читайте також: До ПЦУ з Московського патріархату перейшли ще чотири парафії

"Є навіть молоде покоління, яке ще не побачило справжнього обличчя російського православ’я", - зауважив Чутченко.

Як відомо, у двох попередніх випадках (останній був на початку червня) парафіяльні збори у Крутах щодо передачі ПЦУ місцевого Свято-Михайлівського храму зривали звезені представниками УПЦ МП "тітушки".