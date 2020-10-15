В Ізмаїлі членів ДВК не пускають на дільницю - ОПОРА

В Ізмаїлі дирекція державного підприємства не допускає членів дільничної виборчої комісії для роботи у приміщенні дільниці, що знаходиться в будівлі Ізмаїльського управління водного господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Громадянської мережі ОПОРА, пославшись на офіційне звернення Ізмаїльського міськтервиборчкому до ЦВК, Одеської ОДА та НПУ.

«Повідомляємо, що керівництво Ізмаїльського управління водного господарства відмовляється надати приміщення для роботи дільничної виборчої комісії, мотивуючи своє рішення тим, що Ізмаїльська міська територіальна виборча комісія повинна укласти договір оренди приміщення, в якому буде знаходитися дільнична виборча комісія та відбудеться голосування 25 жовтня 2020 року...», - йдеться у зверненні Ізмаїльської міської ТВК.

Водночас за інформацією виборчої комісії, управління Державної казначейської служби відмовляється здійснювати таку фінансову операцію, оскільки управління водного господарства є державним підприємством, що входить до структурної мережі Держагентства водних ресурсів України.

Спостерігач ОПОРи уточнив, що Ізмаїльська міська ТВК також звернулася з відповідними листами до Ізмаїльської міської ради та Управління Служби безпеки України, оскільки вбачає в цій ситуації "загрозу зриву виборчого процесу на цій дільниці. Виборча дільниця №510992 є звичайною виборчою дільницею, яка існує на постійній основі. В цьому ж приміщенні виборча дільниця знаходилась під час двох попередніх виборчих процесів".

Коментуючи ситуацію, що виникла внаслідок дій керівництва Ізмаїльського управління водного господарства, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Одеській області Анастасія Матвієнко констатувала, що у разі недопуску дільничної виборчої комісії до відведеного для неї приміщення можна говорити щонайменше про ознаки правопорушення, передбаченого ст. 212-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення: перешкоджання діяльності суб’єкта виборчого процесу. Оскільки органи влади в межах своїх повноважень, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 211 Виборчого кодексу України, зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їхніх повноважень, зокрема надавати необхідні приміщення для виборчих комісій та повідомляти про їх місцезнаходження (адреси) виборчу комісію, що формує (утворює) відповідну виборчу комісію, не пізніш як за один день до її формування (утворення), забезпечувати охорону цих приміщень, уточнила Матвієнко.

У цій же статті зазначено, додала представник ОПОРи, що вартість зазначених послуг оплачується за діючими на момент проведення виборів тарифами. Розмір оренди приміщень недержавної власності встановлюється договором оренди. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабміном України, нагадала вона.

За словами Матвієнко, вирішення питання щодо утворення, ліквідації або внесення змін щодо існуючих на постійній основі виборчих дільниць є одним з повноважень Центральної виборчої комісії.

Водночас для розгляду таких питань до ЦВК має надійти подання від виконавчого комітету міської ради за спеціальною формою, встановленою ЦВК, а також обґрунтування потреби внесення змін. При цьому Центральна виборча комісія може розглядати питання щодо зміни адреси приміщення для голосування не пізніше, ніж за двадцять днів до дня голосування, підсумувала координаторка спостереження мережі ОПОРА в Одеській області.