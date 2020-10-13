Фейсбук заполонила політична реклама: ОПОРА порахувала витрати партій

Українські політичні партії витратили понад 285 тис. дол. на політичну рекламу в Фейсбуці у другій половині вересня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані моніторингу політичної реклами у Фейсбуці за 16—30 вересня 2020 року, проведеного Громадянською мережею ОПОРА.

“Більшість витрачених грошей, як і завжди, припадає на політичні партії. Так, 63 сторінки політичних сил за два тижні витратили на рекламу у Фейсбуці понад 285 тис. дол., опублікувавши за ці гроші 14 тисяч рекламних повідомлень”, - ідеться у результатах дослідження.

У другій половині вересня ОПОРА зафіксувала значне збільшення витрат на політичну рекламу: якщо 16 вересня різні політичні сили запустили рекламних дописів на 27 тисяч доларів, то 30 вересня — на понад 45 тисяч.

“Цього разу перше місце посіла партія “Наш край”, змістивши попереднього “чемпіона” — партію “За майбутнє”. За два тижні “Наш край” витратив на політичну рекламу рекордні 74 тис. дол. (2 млн 100 тис. грн). Ці гроші пішли на 3531 рекламний допис, які транслювали вісім партійних сторінок (центральна "Наш край" та регіональні "Наш край - Чернігівщина", "Наш край - Одеса" тощо). Порівняно з першою половиною вересня партія значно збільшила витрати у Фейсбуці — за 1-15 вересня вона витратила лише близько 11 тисяч доларів”, - зазначають у ОПОРІ.

Згідно з даними моніторингу, наступною у рейтингу йде партія “За майбутнє”, яка витратила на рекламу в Фейсбуці понад 62,5 тис. дол. (1,8 млн грн), що лише на 1700 доларів більше, ніж за першу половину місяця. Ці витрати пішли на трансляцію 2104 рекламних оголошень з 11 сторінок.

На третьому місці рейтингу опинилася “Європейська солідарність” із 30 тисячами доларів (майже 848 тис. грн), якими вона оплатила 603 рекламні дописи. До рекламної кампанії долучилось дев’ять сторінок. На початку вересня вона витратила на Фейсбук-рекламу близько 11,5 тис. дол.

“Слуга народу” дещо втратила позиції порівняно з першою половиною місяця і отримала четверте місце - витративши на фейсбук-рекламу майже 23 тис. дол. (845 тис.грн). За ці гроші партія купила 1156 рекламних повідомлень, які транслювалися 10 сторінками (центральна "Слуга Народу" і місцеві "Слуга Народу — Чернівці", "Слуга Народу - Рівне" тощо). За другу половину вересня “Слуга Народу” витратила менше грошей, аніж за першу: 23 тис. дол. проти 36”, - розповіли в ОПОРІ.

П’яту сходинку в рейтингу посідає партія “Голос” — вона витратила на рекламу у Фейсбуці майже 16,5 тис. дол. (465 тис. грн). Це у вісім разів більше, аніж за першу половину вересня (тоді “Голос” сплатив трохи менше двох тисяч доларів). Сім сторінок транслювали 310 рекламних повідомлень.

На шостому місці - партія “Перемога Пальчевського”, яка за другу половину вересня витратила понад 13,6 тис. дол. (понад 385 тис. грн). За першу половину вересня ця партія витратила на рекламу у Фейсбуці на тисячу доларів більше. Традиційно 93 рекламні дописи партії транслювались з однієї сторінки — “Перемога Пальчевського”.

Сьоме місце в рейтингу ОПОРИ дісталося партії “Екологічна альтернатива”, яка витратила на політичну рекламу в Фейсбуці понад 6 тис. дол. (майже 175 тис. грн). 513 рекламних оголошень партія поширювала з однієї сторінки — “Екологічна альтернатива”.

На восьмій сходинці - “Опозиційна платформа — За життя”, яка поширила 291 рекламний допис загальною вартістю понад 6 тис. дол. (173 тис. грн). Таку ж суму коштів партія витратила й за першу половину вересня. Рекламу партія транслювала з чотирьох сторінок.

Дев’яте місце отримала партія “Батьківщина”, що витратила на рекламу у Фейсбуці 5,8 тис. дол. (майже 165 тис. грн). Вона транслювала 183 рекламних дописи з чотирьох сторінок. У першій половині вересня “Батьківщина” витратила на фейсбук-рекламу три тис. дол.

Останню сходинку отримала “ЕкоПартія Берези”. У другій половині вересня вона витратила на агітацію у Фейсбуці 5,7 тисяч доларів (майже 163 тисячі гривень) — на 100$ менше, аніж у перші 15 днів місяця. Партія транслювала 100 рекламних повідомлень з однієї сторінки — “ЕкоПартія Берези”.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня чергові місцеві вибори в Україні.