В Україні запустили чат-бот «Вибори-2020» для скарг у поліцію

Міністерство внутрішніх справ запустило чат-бот «Вибори-2020» для забезпечення прозорого виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі.

«МВС запустило чат-бот «Вибори-2020» для забезпечення прозорого виборчого процесу. Якщо ви стали свідком порушення та перебуваєте на місці – повідомте поліцію через чат-бот із вашого мобільного телефону», - йдеться у повідомленні.

Чат-бот допоможе визначити такі види порушень, як підкуп виборців або комісії, фінансування та ведення агітації, перешкоджання волевиявленню.

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Потрібно обрати область та адресу, де сталося порушення, і, якщо заявник перебуває на місці, – одним кліком можна додати геолокацію. Після цього громадянин має надіслати фото або відео порушення та коментар до них. Для зворотного зв’язку можна залишити свій номер телефону.

Повідомлення передається до Ситуаційного центру Нацполіції, обробляється та реєструється, після чого на місце події направляють патруль поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня Центральна виборча комісія запустила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію щодо місцевих виборів 25 жовтня.

Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.