Поліція отримала майже три тисячі заяв і повідомлень про вибори – ОПОРА

Національна поліція України станом на 7 жовтня отримала 2913 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Фейсбуці.

«Станом на сьогодні до Нацполіції надійшло 2913 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборами. На цьому етапі минулорічної президентської кампанії будо отримано 614 повідомлень, парламентських – 537», – зазначила експертка.

Водночас вона уточнила, що 228 241 кандидат змагається за 44 тисячі 543 посад.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.