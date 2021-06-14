Зеленський - про співпрацю з МВФ: Ми обов'язково зробимо все, що обіцяли

Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом важливе для економічної стабільності й інвестиційного клімату.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, переклад якого опубліковано на сайті глави держави.

Зазначається, що у контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом глава держави висловив думку, що несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав, адже Україна восьмий рік перебуває у стані війни та змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

«Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше», – наголосив він.

Водночас Зеленський зазначив, що продовження співпраці України з МВФ важливе для економічної стабільності та інвестиційного клімату, адже до програми МВФ прив’язані інші програми фінансової підтримки.

«Тому ми обов’язково зробимо все, що пообіцяли», – резюмував він.

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Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд продовжує «тісну взаємодію» з Києвом в контексті першого огляду програми Stand By та говорить про досягнення «певного прогресу» для отримання наступного траншу, однак зазначає, що треба зробити більше. Обговорення ведуться, зокрема, про посилення управління Національним банком; вдосконалення законодавчої та нормативної бази щодо контролю банківської діяльності; зменшення середньострокового бюджетного дефіциту; а також законодавчих зусиль щодо відновлення та зміцнення антикорупційної системи і системи судочинства в Україні.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму Stand By для України на близько $5 мільярдів. Після виділення першого траншу в розмірі $2,1 млрд одразу на початку роботи програми були заплановані чотири огляди за програмою, за результатами яких Фонд приймає рішення про виділення наступних траншів.

Фото: ОП