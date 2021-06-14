Національна стратегія-2030 передбачає сотні економічних рішень - Шмигаль

Національна економічна стратегія-2030 разом з іншими документами буде в основі Програми діяльності уряду, яку цього року подадуть до Верховної Ради.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", передає кореспондент Укрінформу.

"Національна економічна стратегія разом з іншими стратегічними документами, планом реалізації ініціатив Президента, переліком пріоритетних законопроєктів і бюджетної декларації на 2022-2024 роки ляже в основу Програми діяльності уряду, яку цього року ми подаватимемо до парламенту", - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що Національна економічна стратегія передбачає сотні економічних рішень, які протягом 10 років мають привести до подвоєння ВВП та покращення добробуту українців.

Він додав, що у 2021 році уряд удосконалює процес підготовки програми діяльності та плану дій з урахуванням міжнародного досвіду.

Крім того, Шмигаль зауважив, що кожну ініціативу в Програмі діяльності уряду хочуть зробити обґрунтованою та реалістичною.

Як повідомлялося, у Києві 14-16 червня триватиме Всеукраїнський форум "Україна 30. Економіка без олігархів". Зокрема, 14 червня учасники форуму обговорюватимуть Національну економічну стратегію до 2030 року, яку уряд затвердив 3 березня 2021 року. Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг. Також Стратегія враховує важливі наскрізні напрямки - діджиталізацію, «зелений» курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток.