Уряд планує створити фонд для трансформації вугільних регіонів - Шмигаль

Трансформацію вугільних регіонів України уряд за підтримки європейських партнерів планує розпочати цього року, а також триває діалог із партнерами щодо створення мультидонорського фонду.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", передає кореспондент Укрінформу.

"Вже в цьому році ми плануємо розпочати трансформацію вугільних регіонів за підтримки європейських партнерів..Триває діалог щодо створення мультидонорського фонду трансформації вугільних регіонів", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що Кабінет Міністрів уже створив координаційний центр із питань трансформації вугільних регіонів, розпочав роботу секретаріат енергетичного партнерства.

Крім того, Шмигаль зауважив, що таку трансформацію закладали і в Національну економічну стратегію до 2030 року, яку ухвалювали три місяці тому з метою забезпечення економічного зростання для України та підвищення добробуту українців.

"За три місяці ми вже встигли показати, що рухаємось у відповідності до стратегії, цей рух сприяє економічному відновленню України. Основою основ економічної політики уряду є макроекономічна стабільність. Для успішного запровадження всіх реформ потрібно побудувати країну зі стійкими публічними фінансами, розвиненим фінансовим сектором. Уряд зробив суттєвий крок у цьому напрямку - 21 травня вперше було схвалено бюджетну декларацію на три роки", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що бюджетна декларація для бізнесу є дуже важливою, тому що забезпечує визначеність та прогнозованість влади.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України планує за підтримки Німеччини розпочати щонайменше два пілотні проєкти з трансформації вугільних регіонів уже цього року.

Наприкінці 2020 року Міністерство енергетики прогнозувало, що збиткові шахти в Україні можна буде закрити протягом 10 років. До 2070 року Україна планує повністю відмовитися від викопних видів палива і стати кліматично нейтральною.

Всеукраїнський форум "Україна 30. Економіка без олігархів", проходить у Києві 14 - 16 червня. Зокрема, 14 червня учасники форуму обговорюватимуть Національну економічну стратегію до 2030 року, яку уряд затвердив 3 березня 2021 року.