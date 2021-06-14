Україна 30. Економіка без олігархів. День перший

Всеукраїнський форум проходитиме у Києві 14 - 16 червня.

У його відкритті візьме участь глава уряду. Цей день присвячений презентації Національної економічної стратегії до 2030 року.

У другий день форуму, 15 червня, який буде присвячений темі «Деолігархізація та подолання корупції в Україні», на ньому виступлять Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Третій день форуму, 16 червня, буде присвячений темі «Приватизація державних активів», його відкриє голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

Як повідомлялося, у лютому Президент дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання.