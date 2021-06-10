Шмигаль запросив італійський бізнес інвестувати в економіку України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луіджі Ді Майо актуальні питання торгово-економічної та інвестиційної співпраці, а також співробітництва у сфері енергетики та інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр повідомив, що Україна цього року розпочне процес приватизації великих державних підприємств та запросив представників італійського бізнесу долучатися до участі в конкурсах.

«Аукціони продемонстрували велику зацікавленість з боку іноземних інвесторів та що процес великої та малої приватизації може бути цікавим для подальшого розвитку бізнесу в Україні», — зазначив він.

Шмигаль також відзначив позитивні тенденції у торгівлі між Україною та Італією. За його словами, товарообіг за перші п’ять місяців 2021 року зріс на 39,2% і склав 2,1 млрд доларів.

«Україна готова запропонувати італійському бізнесу переваги Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, зокрема у форматі промислової кооперації, включаючи реалізацію спільних виробничих проєктів», — підкреслив Прем’єр.

Денис Шмигаль та Луіджі Ді Майо також порушили питання співпраці в агросекторі та енергетиці.

«Європейський зелений курс — один із пріоритетів нашого Уряду. Ми готові долучитися до спільних зусиль, спрямованих на реалізацію цілей Grean Deal, та зацікавлені в розвитку альтернативних енергетичних технологій», — відзначив глава уряду.

Він також запросив італійські компанії до співпраці у сфері видобутку газу.

Крім того, сторони обговорили взаємодію в інфраструктурних проєктах, зокрема щодо розвитку залізниці.

«Хотів би відзначити важливість нещодавно підписаного Меморандуму між АТ «Укрзалізниця» та Національною залізничною компанією Італії щодо реалізації проєкту швидкісного залізничного сполучення. Це важливий і перспективний проєкт. Переконаний, що ця співпраця має широкий спектр можливостей», — сказав Шмигаль.

Луіджі Ді Майо зі свого боку наголосив, що Італія всіляко підтримує європейські прагнення України та реалізацію реформ, зокрема аграрної, антикорупційної, судової.

Прем’єр-міністр подякував Італії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також прагнення України до інтеграції в ЄС і НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня в Києві відбувся українсько-італійський бізнес-форум за участі бізнесів двох країн, в рамках першого візиту глави італійської дипломатії до України. На форумі було укладено низку двосторонніх угод.