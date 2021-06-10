Нафта дешевшає на тлі піку захворюваності в Індії
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $71,65 за барель, що на $0,57 (0,79%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $69,44 за барель, що на $0,52 (0,74%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $72,22 і $69,96 відповідно.
Міненерго США опублікувало в середу дані про збільшення товарних запасів бензину в країні. Це говорить про те, що попит на моторне паливо на початку літнього пікового сезону виявився нижчим за очікуваний.
Запаси сирої нафти за підсумками минулого тижня зменшилися в США на 5,24 млн барелів - до 474,03 млн барелів, при прогнозному зниженні на 2,036 млн барелів. Водночас резерви бензину зросли на 7,05 млн бар. і становили 241,03 млн барелів, дистилятів - на 4,41 млн барелів, до 137,21 млн барелів.
«Ринки були оптимістичні щодо попиту, оскільки в США настає пік літнього сезону для автомобілів... Однак дані (Міненерго США) підкреслюють, що процес відновлення попиту не буде гладким», - йдеться у звіті аналітиків ANZ Research.
За минулу добу в Індії заразилися на коронавірус 94 052 людини і померло понад 9 400 пацієнтів проти 5 400 днем раніше. Обидва показники оновили глобальні піки. Індія є третім за значимістю споживачем сирої нафти у світі.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 71,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 72,03 долара за барель, що на 19 центів нижче за рівень закриття торгів ($72,22).