В Індії зафіксували рекордну смертність від COVID-19

В Індії зафіксували найбільшу з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу за добу — 6148.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hindustan Times.

Загальна кількість загиблих у країні зросла до 359 676 осіб.

Водночас кількість нових випадків захворювання залишається нижче позначки 100 000 третій день поспіль. За останню добу було зафіксовано 94 052 нові випадки інфікування, а загальна кількість хворих в Індії з початку пандемії становить 29 183 121.

Індія зараз на другому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом і на третьому - за кількістю смертей від COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 175 181 016 випадків COVID-19, зокрема 3 777 167 летальних, одужали 158 698 660 осіб.