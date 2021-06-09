Виявлений в Індії COVID-штам зафіксували у 74 країнах

Штам COVID-19 - B.1.617.2, вперше виявлений в Індії, і який Всесвітня організація охорони здоров’я маркує, як Delta, був зафіксований щонайменше у 74 країнах і територіях.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Укрінформ.

Зазначається, що ще 12 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі виглядає наступним чином: варіант B.1.1.7, який походить з Великої Британії і який ВООЗ класифікує, як Alfa, зафіксували у 161 країні та території, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 115 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 64.

За даними ВООЗ, в Україні штам Delta наразі не зафіксовано.

Організація повідомляє, що за останній тиждень кількість нових випадків коронавірусу у світі знизилася на 15% у порівнянні з попереднім і склала 3 016 005. Кількість смертей зменшилася на 8% у порівнянні з попереднім тижнем і сягнула 73 807.

Регіони Європи та Південно-Східної Азії повідомили про помітний спад нових випадків захворюваності та смертності за тиждень, в той час, як у регіоні Африки зафіксували зростання числа заражень.

Кількість випадків, про які повідомляли регіони Північної і Південної Америки та східного Середземномор'я, була подібною до тих, що були зареєстровані попереднього тижня.

Кількість нових смертей, про які повідомлялося за минулий тиждень, зменшилася в регіонах Європи та Південно-Східної Азії та зросла в регіоні західної частини Тихого океану. А випадки смертності в регіонах Америк та східного Середземномор'я були подібними до рівня смертності минулого тижня.

У ВООЗ зазначили, що попри глобальну тенденцію до зменшення нових випадків COVID-19 упродовж останніх п’яти-шести тижнів, частота появи випадків COVID-19 та смертей залишається високою, а в багатьох країнах світу спостерігається значне їх збільшення.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (914 539; зниження на 33% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Бразилії (449 478; збільшення на 7%), Аргентині (212 975 нових випадків; зменшення на 3%), Колумбії (175 479 нових випадків; збільшення на 17%) та США (99 103; зниження на 35%).

Як повідомляв Укрінформ, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.

Зокрема йдеться про чотири штами, що викликають занепокоєння, і відомі суспільству як варіанти, що вперше виявили у Британії (Кенті) (B.1.1.7), Південній Африці (B.1.351), Бразилії (P.1) та Індії (B.1.617.2).

Відтепер ВООЗ рекомендує маркувати їх з використанням літер грецького алфавіту, тобто - Alfa, Beta, Gamma та Delta відповідно.

Водночас назви B.1.1.7, B.1.351, P.1 і B.1.617.2 і надалі використовуватимуть у дослідженнях, оскільки вони передають важливу наукову інформацію.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 9 червня зафіксували 174 746 863 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 762 877 смертей, одужали 158 149 610 осіб.