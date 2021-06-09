У Греції готуються запровадити обов'язкові COVID-щеплення для медиків

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс дав зрозуміти, що уряд може зробити вакцинацію проти хвороби COVID-19 обов'язковою для медичних працівників та осіб, які здійснюють догляд у будинках для людей похилого віку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

"Зусилля уряду щодо переконання громадськості у перевагах щеплення скоро будуть змінені його офіційною позицією про обов'язкову вакцинацію працівників лікарень та поліклінік, а також у відділеннях догляду за людьми похилого віку", - заявив Міцотакіс, виступаючи під час дебатів щодо законопроєкту про створення цифрового СOVID-сертифікату.

Голова уряду додав. що уряд прийме рішення з обережністю та з явним пріоритетом для галузі охорони здоров'я.

Як повідомлялося, у світі станом на ніч 9 червня зафіксовано понад 174,7 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 158 млн осіб.