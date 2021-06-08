Україна затвердить «COVID-паспорти» через 10-14 днів після ЄС

Україна затвердить COVID-сертифікати через 10-14 днів після їх затвердження в Європейському Союзі.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі "Україна 24" сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Для того, щоб вони (COVID-сертифікати - ред) почали діяти, потрібно щоб вони були затверджені в Європі. Коли затвердять в Європі, ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його у нас. Після цього можна буде його запроваджувати", - сказав Немчінов.

Він пояснив, що так звані COVID-сертифікати, або COVID-паспорти, розробляються Україною за зразком сертифікату ЄС, вони будуть мати повну інформацію не тільки про вакцинацію, а і про негативні тести ПЛР, про одужання від COVID-19, будуть видаватися як в електронній, та і в паперовій формі, і містити QR-код.

Планується зробити дві версії - внутрішню, для користування всередині країни, в разі впровадження на регіональних рівнях червоних зон, та міжнародний - для виїзду за кордон.

Зараз, за словами Немчінова, міжнародні вимоги до такого COVID-сертифікату поки не затверджені, його формат може модифікуватися. Наразі Україна координує вимоги спільно з ЄС та ВООЗ. Можливо буде потреба в прийнятті низки нормативних актів, які дозволять доступ цих сертифікатів до тих чи інших реєстрів.

Також, за словами урядовця, COVID-сертифікати будуть обліковані в базі даних, їх можна легко перевірити. Водночас COVID-сертифікат не можна буде отримати, якщо людина не зареєстрована в e-Health.

Стосовно Міжнародного свідоцтва про вакцинацію, Немчінов нагадав, що воно регламентується міжнародними медико-санітарними правилами. Отримати таке свідоцтво можна у сімейного лікаря, туди має бути внесена інформація про особу, про отримані дві (чи одну, в залежності від вакцини) дози щеплення. Також міжнародне свідоцтво містить інформацію про медичний заклад, який провів вакцинацію. Використовується Міджнародне свідоцтво про вакцинацію для перетину державних кордонів тих країн, які визнають це свідоцтво.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 48 161 особу. З них вакциновано першою дозою – 43 137 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 024 особи. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 436 285 щеплень. Вакциновано 1 284 145 осіб, з них отримали першу дозу 1 284 143 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 152 142 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).