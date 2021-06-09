Нафта дорожчає на зростанні попиту і зниженні запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 72,66 за барель, що на $ 0,44 (0,81%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $ 0,44 (0,63%) - до $ 70,49 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $ 72,22 і $ 70,05 відповідно.
Напередодні ціна на нафту марки Brent зросла на 1%, нафта WTI подорожчала на 1,2%.
«Поліпшення прогнозів попиту, очевидно, сприяє зростанню цін на сиру нафту. Успішна вакцинація і літній сезон керування в США і Європі підтримують попит на паливо», - сказала Маргарет Янг, ринковий стратег із сінгапурської DailyFX.
Останні дані про дорожній рух свідчать, що мандрівники виїжджають на дороги у міру ослаблення обмежень, зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці для клієнтів. При цьому вони посилаються на дані TomTom, які показали, що завантаженість доріг у 15 європейських містах досягла максимуму з початку пандемії коронавірусу.
Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси сирої нафти в США впали на 2,1 млн бар., запаси бензину зросли на 2,4 млн бар., дистилятів - на 3,8 млн бар. за тиждень, що завершився 4 червня.
Зростання цін було обмежене протягом останніх тижнів, оскільки нафтові інвестори припускали, що санкції проти іранського експорту будуть скасовані, а поставки нафти збільшаться цього року по мірі просування переговорів Ірану із західними державами щодо ядерної угоди. Однак напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що навіть якщо Іран і Сполучені Штати повернуться до дотримання ядерної угоди, сотні американських санкцій відносно Тегерана залишаться в силі.
Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 72,63 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 72,09 долара за барель, що на 13 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($ 72,22).