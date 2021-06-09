Нафта дорожчає на зростанні попиту і зниженні запасів у США

Ціни на нафту зросли в середу, 9 червня, на ознаках зростання попиту на паливо в західних країнах, а також даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 72,66 за барель, що на $ 0,44 (0,81%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $ 0,44 (0,63%) - до $ 70,49 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $ 72,22 і $ 70,05 відповідно.

Напередодні ціна на нафту марки Brent зросла на 1%, нафта WTI подорожчала на 1,2%.

«Поліпшення прогнозів попиту, очевидно, сприяє зростанню цін на сиру нафту. Успішна вакцинація і літній сезон керування в США і Європі підтримують попит на паливо», - сказала Маргарет Янг, ринковий стратег із сінгапурської DailyFX.

Останні дані про дорожній рух свідчать, що мандрівники виїжджають на дороги у міру ослаблення обмежень, зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці для клієнтів. При цьому вони посилаються на дані TomTom, які показали, що завантаженість доріг у 15 європейських містах досягла максимуму з початку пандемії коронавірусу.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси сирої нафти в США впали на 2,1 млн бар., запаси бензину зросли на 2,4 млн бар., дистилятів - на 3,8 млн бар. за тиждень, що завершився 4 червня.

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Зростання цін було обмежене протягом останніх тижнів, оскільки нафтові інвестори припускали, що санкції проти іранського експорту будуть скасовані, а поставки нафти збільшаться цього року по мірі просування переговорів Ірану із західними державами щодо ядерної угоди. Однак напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що навіть якщо Іран і Сполучені Штати повернуться до дотримання ядерної угоди, сотні американських санкцій відносно Тегерана залишаться в силі.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 72,63 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 72,09 долара за барель, що на 13 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($ 72,22).