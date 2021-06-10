Україна та Чехія підписали меморандум про співпрацю між підприємцями

Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України та Конфедерація промисловості Чеської Республіки підписали меморандум, який сприятиме встановленню контактів та розвитку співпраці між підприємцями обох країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці.

Документ підписали посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс та президент Конфедерації промисловості Чеської Республіки Ярослав Ганак.

“Документ передбачає налагодження співробітництва між сторонами з метою поширення інформації, яка може сприяти активізації торгівлі між Україною та Чеською Республікою, надання інформаційно-консультативної підтримки членам РЕІ та Конфедерації під час візитів до України та Чеської Республіки, взаємну підтримку при проведенні заходів економічно-інвестиційного характеру, сприяння встановленню контактів та розвитку співпраці між українськими та чеськими підприємцями”, - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі посол України та президент Конфедерації промисловості Чехії обговорили актуальний стан та перспективи розширення українсько-чеського співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, у тому числі у контексті подолання негативних економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Також сторони обмінялися думками стосовно запланованих на поточний рік двосторонніх економічних заходів, зокрема, підготовку чергового засідання Українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, в рамках якого традиційно проводиться українсько-чеський бізнес-форум.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Словацьке агентство з розвитку інвестицій і торгівлі уклали меморандум, який сприятиме активізації співпраці українських та словацьких підприємств.