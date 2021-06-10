Україна та Чехія підписали меморандум про співпрацю між підприємцями
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці.
Документ підписали посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс та президент Конфедерації промисловості Чеської Республіки Ярослав Ганак.
“Документ передбачає налагодження співробітництва між сторонами з метою поширення інформації, яка може сприяти активізації торгівлі між Україною та Чеською Республікою, надання інформаційно-консультативної підтримки членам РЕІ та Конфедерації під час візитів до України та Чеської Республіки, взаємну підтримку при проведенні заходів економічно-інвестиційного характеру, сприяння встановленню контактів та розвитку співпраці між українськими та чеськими підприємцями”, - йдеться в повідомленні.
У ході зустрічі посол України та президент Конфедерації промисловості Чехії обговорили актуальний стан та перспективи розширення українсько-чеського співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, у тому числі у контексті подолання негативних економічних наслідків пандемії коронавірусу.
Також сторони обмінялися думками стосовно запланованих на поточний рік двосторонніх економічних заходів, зокрема, підготовку чергового засідання Українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, в рамках якого традиційно проводиться українсько-чеський бізнес-форум.
Як повідомляв Укрінформ, 31 травня Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Словацьке агентство з розвитку інвестицій і торгівлі уклали меморандум, який сприятиме активізації співпраці українських та словацьких підприємств.