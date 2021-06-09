Олігархічний бізнес має починати підготовку до змін у рамках зеленого курсу ЄС - Стефанішина

Олігархічний бізнес в Україні має вже зараз починати готуватися до трансформацій і зміни умов гри, необхідних для реалізації в країні цілей Європейського зеленого курсу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на форуму «Україна 30. Екологія», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона нагадала, що у 2019 році ЄС встановив конкретну мету - досягнення кліматичної нейтральності вже до 2050 року, коли викиди парникових газів мають досягнути нуля. За словами Стефанішиної, навіть для ЄС це означає глибинну трансформацію всієї економіки.

Віцепрем’єрка зазначила, що з урахуванням пострадянського промислового спадку Україна встановила для досягнення такої ж мети інші терміни – це 2060- 2070-й роки, а «якщо будуть відповідні ресурси і технології, то, може, й раніше».

«Хтось скаже, що сьогодні говорити про планування на 30-40 років наперед – це задовго, особливо коли Україна разом з багатьма іншими країнами кожне десятиріччя долає велику економічну кризу… Але хибно думати, що можна жити за звичним сценарієм навіть у таких динамічних умовах. Ми не можемо субсидувати викопні джерела енергії, спрямовувати інвестиції на вуглецеве виробництво, будувати низькоенергоефективні будівлі, доки весь світ інвестує у нові кліматично дружні проєкти», - акцентувала вона.

Стефанішина також відзначила, що Україна як амбітна держава задекларувала курс на приєднання до європейської спільноти не лише політично, а й економічно, а це означає, що наша країна поділяє абмітний порядок денний ЄС, у тому числі кліматичний.

На переконання віцепрем’єрки, маючи прогноз, яким буде світ за 50 років, логічно вже зараз розпочати підготовку.

«Сьогодні ви багато чуєте в ЗМІ про законодавство про деолігархізацію, про певні монополії. Вже більше п’яти років українське законодавство щодо конкуренції на ринку, щодо монополій відповідає умовам ЄС, але все ж таки дух такого регулювання ще відсутній в нашій країні. Тому коли ми говоримо про амбітне планування, це не лише в контексті наших міжнародних амбіцій, це амбітні цілі, спрямовані на трансформацію країни всередині, трансформацію умов гри, конкуренцію і об’єднання навіть найбільших, найвпливовіших гравців заради більших цілей, аніж цілі, які вимірюються певними політичним циклами», - сказала Стефанішина.

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Як повідомлялося, Україна на кліматичному саміті ООН у Глазго восени цього року представить свій Другий Національно визначений внесок до Паризької угоди.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 16 березня під час наради з обговорення підготовки Другого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди наголосив, що затвердження внеску стане кроком, що наблизить Україну до Європейського зеленого курсу та до виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС.