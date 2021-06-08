З впливом пандемії пов'язують економічну ситуацію 8% українців - КМІС

Понад 54% українців вважають, що фінансове становище їхньої родини погіршилося за останні два роки. При цьому лише 8% громадян пов'язують нинішню економічну ситуацію в Україні з впливом пандемії коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування, провеленого Київським міжнародним інститутом соціології, передає Укрінформ.

“Більшість респондентів – 54,4% – вважають, що за останні 2 роки фінансове становище їхньої родини погіршилося. Про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з результатами опитування, 91,5% респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги, 90,6% - зі зростанням цін на основні харчові продукти.

За даними соціологів, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною чи частковою втратою місця роботи – 31,9%.

Дослідники також вивчали, що українці вважають головною причиною економічної кризи в Україні. “Найбільше респондентів – 42,9% – вважають основною причиною високий рівень корупції. Трохи менше респондентів (33,8%) пояснюють кризу некомпетентністю влади. Значно менше респондентів причинами вважають війну на Сході України (10,6%) і пандемію коронавірусу (8,3%)”, - зазначають соціологи.

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Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося 27 травня - 1 червня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором. Загалом опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих територій), віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.