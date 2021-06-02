«Тарифна» комісія ухвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго за моделлю ISO

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Сертифікація ОСП — принципово важлива передумова для інтеграції в ENTSO-E, яка є стратегічною метою не лише для «Укренерго», але й для України загалом. Попереднє рішення — перший етап процедури сертифікації, яка має підтвердити відповідність українського оператора системи передачі вимогам Третього енергопакета, який діє в країнах Євросоюзу», - розповів член правління НЕК «Укренерго» Максим Юрков.

За його словами, остаточне рішення має бути ухвалено після виконання низки умов. Це, зокрема, виконання визначеного в попередньому рішенні переліку заходів, а також отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо відповідності діяльності НЕК «Укренерго» вимогам чинного європейського законодавства.

Наприкінці 2019 року НЕК «Укренерго» вже подавало заявку на сертифікацію за моделлю OU (ownership unbundling). Щоправда, тоді регулятор не прийняв позитивне рішення, а Секретаріат Енергетичного Співтовариства не надав позитивного висновку через відсутність в українському законодавстві можливості виконати певні умови моделі OU.

Насамперед, йшлося про законодавче врегулювання питання права власності на систему передачі: за моделлю OU вона має бути у власності безпосередньо оператора системи передачі, проте в законі України прописано, що система передачі може належати лише напряму державі, а не державній компанії.

Але вже у квітні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон 1396-IX, який дозволив сертифікувати НЕК «Укренерго» як ОСП європейського зразка за моделлю ISO. Після цього НКРЕКП відповідним чином змінила порядок сертифікації оператора, щоб мати можливість ухвалити рішення про сертифікацію за новими правилами.

Закон 1396-IX набрав чинності 15 травня 2021 року, а вже 17 травня «Укренерго» подало заявку на сертифікацію до НКРЕКП.