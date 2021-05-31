Колишній в.о. ДФС «намалював» собі максимальні премії та до 1000% надбавки

Колишній в.о. ДФС «намалював» собі максимальні премії та до 1000% надбавки

Укрінформ
Колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби, стосовно якого НАЗК у квітні склало та направило до суду адмінпротокол, призначав собі максимально можливі премії та встановив розмір надбавки за інтенсивність до 1000% від окладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Серед тих, кому НАЗК вручило адміністративні протоколи за призначення додаткових виплат (премій, надбавок) самому собі: колишній виконуючий обов’язки Голови ДФС України. Розмір премій, які він собі призначив, був максимальним (30% від посадового окладу), а розмір надбавки за інтенсивність праці коливався від 100 до 1000 % від його посадового окладу", - йдеться у повідомленні.

При цьому не вказується прізвище виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби.

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Всього у квітні НАЗК склало і направило до судів 37 адмінпротоколів через порушення антикорупційного законодавства в частині конфлікту інтересів, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Зокрема, один із голів місцевої державної адміністрації після початку роботи на публічній службі не полишив посади директорів в одразу декількох підприємствах, отримуючи за цю роботу заробітну плату.

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Також начальниця однієї з податкових інспекцій отримала у подарунок два гаражі на суму понад 160 000 гривень від осіб, які не є її близькими особами. Згідно із законодавством, публічні службовці можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (крім заборонених подарунків), лише якщо вартість таких подарунків не перевищує 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка (станом на 2021 рік – 2 270 грн), одноразово. Сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не може перевищувати 2 прожиткових мінімуми, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (станом на 2021 рік – 4 540 грн).

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Серед прикладів конфлікту інтересів НАЗК згадало і про керівницю окремого структурного підрозділу ДБР, яка прийняла рішення щодо особи, з якою має неприязні стосунки. При підписанні подання про преміювання своїх працівників одному з працівників було запропоновано встановити премію у розмірі 1%. Підлеглий працівник напередодні ініціював проведення службового розслідування відносно своєї керівниці.

Ще один із випадків конфлікту інтересів був пов'язаний із розслідуванням поліцейським справи щодо свого керівника.

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Як повідомляв Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, у грудні 2020 року колишньому в.о. керівника Державної фіскальної служби повідомили про підозру у самовільному призначенні собі 1000% надбавки до посадового окладу. За даними слідства, колишній в.о. керівника ДФС видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з міністром фінансів. При цьому за перший квартал 2020 року очільник Державної фіскальної служби нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн. Обов'язки голови ДФС з 23 липня 2019 року по 12 лютого 2020 виконував Денис Гутенко.

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