Колишній в.о. ДФС «намалював» собі максимальні премії та до 1000% надбавки

Колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби, стосовно якого НАЗК у квітні склало та направило до суду адмінпротокол, призначав собі максимально можливі премії та встановив розмір надбавки за інтенсивність до 1000% від окладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Серед тих, кому НАЗК вручило адміністративні протоколи за призначення додаткових виплат (премій, надбавок) самому собі: колишній виконуючий обов’язки Голови ДФС України. Розмір премій, які він собі призначив, був максимальним (30% від посадового окладу), а розмір надбавки за інтенсивність праці коливався від 100 до 1000 % від його посадового окладу", - йдеться у повідомленні.

При цьому не вказується прізвище виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби.

Всього у квітні НАЗК склало і направило до судів 37 адмінпротоколів через порушення антикорупційного законодавства в частині конфлікту інтересів, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Зокрема, один із голів місцевої державної адміністрації після початку роботи на публічній службі не полишив посади директорів в одразу декількох підприємствах, отримуючи за цю роботу заробітну плату.

Також начальниця однієї з податкових інспекцій отримала у подарунок два гаражі на суму понад 160 000 гривень від осіб, які не є її близькими особами. Згідно із законодавством, публічні службовці можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (крім заборонених подарунків), лише якщо вартість таких подарунків не перевищує 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка (станом на 2021 рік – 2 270 грн), одноразово. Сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не може перевищувати 2 прожиткових мінімуми, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (станом на 2021 рік – 4 540 грн).

Серед прикладів конфлікту інтересів НАЗК згадало і про керівницю окремого структурного підрозділу ДБР, яка прийняла рішення щодо особи, з якою має неприязні стосунки. При підписанні подання про преміювання своїх працівників одному з працівників було запропоновано встановити премію у розмірі 1%. Підлеглий працівник напередодні ініціював проведення службового розслідування відносно своєї керівниці.

Ще один із випадків конфлікту інтересів був пов'язаний із розслідуванням поліцейським справи щодо свого керівника.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, у грудні 2020 року колишньому в.о. керівника Державної фіскальної служби повідомили про підозру у самовільному призначенні собі 1000% надбавки до посадового окладу. За даними слідства, колишній в.о. керівника ДФС видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з міністром фінансів. При цьому за перший квартал 2020 року очільник Державної фіскальної служби нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн. Обов'язки голови ДФС з 23 липня 2019 року по 12 лютого 2020 виконував Денис Гутенко.