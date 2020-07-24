Бізнесмени «наварили» майже 37 мільйонів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» - СБУ

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 році став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ проводять обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько 60 тисяч доларів та понад 1,5 мільйона гривень, законність походження яких не підтверджено.

За всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.