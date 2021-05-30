Милованов про реформу ринку землі: Не треба боятися конкуренції

Підписаний Президентом закон про децентралізацію ринку землі допоможе українським малим і середнім фермерам поліпшити добробут, а територіальним громадам — ​​розвиватися та нарощувати потенціал.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив радник керівника Офісу Президента, колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає Укрінформ.

За словами Милованова, цей закон відкриває фермерам перспективи стати реальними, а не декларативними власниками землі, а також масштабніше інвестувати у свій бізнес.

Крім того, він підкреслив значущість конкуренції за купівлю землі на аукціонах. При цьому фермери за рахунок підтримки держави зможуть конкурувати з великими агрохолдингами.

"Для цього є - і буде розширена - програма кредитування "5-7-9%", це обговорювалося з Прем'єр-міністром. Там 49% людей, які за програмою "5-7-9%" отримують кредити, — це аграрії. Програму можна розширити й на можливості для купівлі землі. Таким чином, можна отримувати під 0%, або 3%, або 5% річних у гривні гроші, необхідні для купівлі землі", — пояснив радник глави ОП.

Він додав, що на стадії розгляду перебуває законопроєкт про створення агентства "Фонд гарантування кредитів для покупки землі" для малих і середніх фермерів.

"І якщо ви маєте реальний агробізнес, і ви збираєтеся цю землю не просто спекулятивно утримувати роками, поки вона виросте в ціні, а саме розвивати бізнес, то маєте право скористатися цим агентством. Тоді воно гарантує банку зниження певних ризиків, і ви отримуєте фінансування", — підкреслив Милованов.

За його словами, також заплановані програми компенсації кредитних ставок, а питання кредитування вирішиться, коли ця система буде створена. Милованов наголосив, що це дасть змогу фермерам конкурувати на рівних.

"Боятися конкуренції не потрібно, тому що середній і малий фермер люблять землю більше, й дуже часто є більш ефективними. Чого не вистачає — так це фінансування. А реформа дасть можливість фінансування", — зазначив він.

Радник глави ОП також зауважив, що коли від держави земля перейшла в розпорядження територіальних громад, експерти висловлюють побоювання щодо можливих корупційних ризиків на рівні місцевих адміністрацій. Милованов підкреслив, що для запобігання корупції будуть створені додаткові перевірчі органи. Наприклад, ініційовано створення координаційної ради з питань моніторингу реформи.

"Туди увійдуть люди й від Мін'юсту, й від Мінекономрозвитку, й від Мінагрополітики, й від обласних і місцевої влади, — щоб усі ці речі дуже швидко розглядати. Це частина питання прав власності. І в Мін'юсті точно буде антирейдерський відділ або комісія, яка стежитиме за цим. Але я думаю, що потрібно це робити більш широко, з залученням усіх зацікавлених сторін, — щоб проблем не було", — резюмував Милованов.

Як повідомлялося, 24 травня Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”, ухвалений Верховною Радою 28 квітня 2021 року.